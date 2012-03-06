Минагропрод инициирует возобновление возмещения НДС экспортерам зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украиныинициирует возобновление возмещения НДС экспортерам зерна.

Об этом в интервью изданию «Урядовий кур`єр» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК. «Министерство будет инициировать возвращение нормы НДС (возмещение НДС экспортерам зерна - УНИАН), которая действовала раньше, чтобы можно было простимулировать экспорт (зерна — УНИАН) на будущее», - сообщил министр, добавив, что премьер-министр Николай АЗАРОВ поддерживает эту инициативу по пересмотру нормы НДС в Налоговом кодексе.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Украина, имея рекордный урожай зерна, по ряду причин, в том числе и из-за отмены возмещения НДС зернотрейдерам, не смогла экспортировать его, поскольку была неконкурентоспособна. «На первом этапе были введены экспортные пошлины, которые не дали того эффекта, который прогнозировал Минфин. Потом была отменена компенсация НДС. Может, в определенной степени бюджет мы наполнили, но внешние рынки потеряли», - сообщил министр.

По его словам, из 26 млн. тонн зерновых, запланированных к экспорту, на сегодня поставлено за рубеж 12,7 млн. тонн. «То есть до 1 июля можем спокойно экспортировать еще 12-14 млн. тонн. Но учитывая технические возможности железнодорожного транспорта, портов, перевалки - 2 -2,5 млн. тонн в месяц, - сделать этого физически не сможем», - подчеркнул министр.