Минагропрод считает преждевременным повышение минимальных цен на водку

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины считает преждевременным повышение минимальных цен на водку.

Об этом в интервью изданию «Урядовый курьер» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК. «По нашему мнению, сегодня это повышение цен (минимальных цен на ликеро-водочную продукцию — УНИАН) преждевременно. Ежеквартальные повышения акциза согласно с инфляцией пока что обеспечивают поступления, предусмотренные бюджетом от акцизных товаров», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил доработать этот вопрос, и Минагропрод уже подал свои замечания и предложения.

Напомним, Минфин инициировал повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на водку и ликеро-водочные изделия на 26,4%, в частности, предлагается поднять минимальную оптово-розничную цену с 88,5 грн до 111,9 грн за литр 100% спирта, а розничную – со 130,5 грн до 165 грн за литр 100% спирта.

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Минагропрод поддерживает приватизацию спиртзаводов, не задействованных в производстве спирта

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины поддерживает приватизацию спиртовых заводов, не задействованных в производстве спирта.

Об этом в интервью изданию «Урядовий кур`єр» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы выступаем за приватизацию заводов (спиртовых - УНИАН), которые исключены из производства спирта, но остаются на балансе «Укрспирт», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу: перестроить отрасль так, чтобы на первом этапе производство спирта было под контролем государства, а заводы, не задействованные в производстве спирта, приватизировать и переоборудовать на производство биотоплива. «Учитывая наши ресурсы сахара и кукурузы, можем спокойно производить почти 5 млн. тонн биотоплива, то есть на 30% заместить импорт светлых нефтепродуктов. Плюс это экспортная продукция», - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Что касается стоимости спиртзаводов, которые могут быть приватизированы, министр считает, что они могут быть проданы «думаю, недорого. Главное -

найти инвестора, готового переоборудовать завод под производство биотоплива».

При этом он отметил, что производство спирта в Украине прибыльно и ГП «Укрспирт» за 2011 год получило прибыль 92 млн. грн.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности.

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Минагропрод разрабатывает механизм стабилизации закупочных цен на молоко

Киев. 6 марта. УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разрабатывает механизм стабилизации закупочных цен на молоко, которые резко упали в связи с запретом экспорта украинских сыров в Россию и, соответственно, снижением спроса на молочное сырье.

Об этом в интервью изданию «Урядовий кур`єр» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«По поручению Николая АЗАРОВА разрабатываем механизмы стабилизации закупочной цены на молоко, которое молокоперерабатывающие заводы принимают от населения», - сказал министр.

По его словам, министерство рассматривает три варианта урегулирования проблемы. «Прежде всего мы проведем совещания с переработчиками, поскольку снижение цен является необоснованным. Затем Аграрный фонд, вероятно, будет готов выйти на рынок и скупить излишки сухого молока, чтобы цена не падала. И третий вариант - это дотация

производителю на литр молока», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Напомним, 3 марта Минагропрод и молокоперерабатывающие предприятия подписали меморандум о согласовании действий, который будет действовать до 31 декабря т.г.

Перерабатывающие предприятия взяли на себя обязательство обеспечивать закупку молока у сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам, и способствовать стабильному и бесперебойному обеспечению потребностей внутреннего рынка, а также гарантировать должное качество молочных продуктов.

Как сообщал УНИАН, закупочные цены на молоко, по данным Минагропрода, с начала 2012 года снизились на 4,7% - с 3,78 до 3,6 грн./литр.