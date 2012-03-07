SABMiller передает «Миллер Брендз Украина» компании Anadolu Efes

Украинское подразделение SABMiller – ЧАО «Миллер Брендз Украина» – меняет собственника и переходит к компании Anadolu Efes, входящей в Anadolu Group.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что передача бизнеса происходит в рамках стратегического альянса между двумя крупными международными группами, о котором стороны объявили в октябре 2011 года.

Решение о создании стратегического альянса между SABMiller plc., Anadolu Group (включает Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Yazıcılar Holding A.Ş. и Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.) и Anadolu Efes (полное название Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.) было объявлено 19 октября 2011 года. Соглашение касается бизнеса компаний на рынках Турции, России, Украины, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока.

В соответствии с условиями стратегического альянса, SABMiller передает свои активы в Украине и России компании Anadolu Efes. В свою очередь, компания Anadolu Efes передает SABMiller 24% своих акций путем увеличения своего акционерного капитала. Другие условия соглашения включают представительство SABMiller в Совете директоров Anadolu Efes, а также обмен опытом между Anadolu Efes и SABMiller с целью дальнейшего развития брендов обеих компаний на рынках, которые подпадают под действие соглашения о союзе.

На момент объявления о заключении стратегического альянса в октябре 2011 года совокупная оценочная стоимость украинских и российских активов компании SABMiller составляла около 1,9 млрд. долл.

Справка УНИАН. SABMiller plc – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний. SABMiller также является одним из крупнейших в мире бутилировщиков продукции компании Coca-Cola.

В Украине в настоящее время SABMiller занимает 6,2% рынка в объемном выражении, производя 1,7 млн. гектолитров в год. Портфолио брендов SABMiller в Украине включает локальные бренды «Сармат» и «Жигулевское», а также популярные международные бренды: Miller Genuine Draft, «Золотая Бочка», Velkopopovicky Kozel и Amsterdam Mariner.

Компания Anadolu Efes - часть Anadolu Group, которая специализируется на производстве пива и безалкогольных напитков. Ее дочерние предприятия и аффилированные лица занимаются производством и сбытом пива, солода и безалкогольных напитков на территории Турции, России, стран СНГ, юго-восточной Европы и Ближнего Востока. Anadolu Efes является специализирующимся на производстве напитков подразделением группы компаний Anadolu Group, одной из крупнейших корпораций Турции.

Anadolu Efes имеет 16 пивоваренных предприятий, 6 солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 16 странах.

Акции Anadolu Efes размещены на Стамбульской фондовой бирже (AEFES.IS).