Мор рыбы в реке Уж в Житомирской области МЧС пока не считает "чрезвычайной" ситуацией

Ситуация вокруг факта мора рыбы в реке Уж вблизи райцентра Коростень Житомирской области пока еще не подпадает под градацию "чрезвычайная".

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС в Житомирской области Олег ДЕРЖАНИВСКИЙ.

Отвечая на вопрос о том, что ситуация уже приобрела общественный резонанс и ею занимается прокуратура, О.ДЕРЖАНИВСКИЙ сообщил, что его ведомство «имеет четкую градацию тех событий, которые подпадают под формулировку «чрезвычайная ситуация», а упомянутая ситуация под это определение не подпадает».

При этом О.ДЕРЖАНИВСКИЙ отметил, что его ведомство направило специальный запрос в Государственную экологическую инспекцию в Житомирской области, однако ответа еще не получило. "Когда будет ответ, тогда и будем говорить", - отметил он.

В свою очередь в комментарии УНИАН первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Житомирской области Сергей ЗИБАЛОВ сказал, что его ведомство «проводило 4 марта проверку состояния воды в реке Уж вблизи райцентра Коростень, нашло мертвую рыбу. Соответствующие службы взяли на анализ воду. Результатов анализа пока еще нет, они будут известны позже».

«Следовательно, о наличии в воде ядовитых веществ говорить пока еще рано, как и давать какие-либо комментарии по этому поводу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Житомирской области привлекла специалистов к проверке факта мора рыбы в реке Уж, которая протекает через Коростень.

Об опасности для населения города и близлежащих сел, которые пьют воду из реки Уж, ничего не сообщается.

По информации ТСН, возле Коростеня в реке Уж несколько дней назад произошел массовый мор рыбы. Берега водоема покрылись белой пеной и мертвой рыбой. Рыбаки жалуются, что свежепойманную рыбу есть невозможно, поскольку она пахнет "химией".

Предварительный размер ущерба, по оценкам специалистов, превысил 3 млн. грн.

Отравленная вода достигла реки Припять и вскоре попадет в Днепр.