В Украине введут референтные цены на лекарства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины постепенно ввести референтные цены на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на расширенном заседании Кабинета министров.

"Поручаю правительству постепенно ввести европейский подход референтных цен к государственному регулированию цен на лекарства, чтобы украинские пенсионеры не платили в разы больше за лекарства, чем они стоят", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что установление референтных цен на лекарства является распространенным мировым опытом.

Президент привел пример, что один и тот же импортный препарат в Украине продается по цене значительно выше, чем в соседних странах, и иногда цена на лекарства в Украине, за счет торговых надбавок, больше в 15 раз.

«Государство должно защитить интересы людей и навести порядок в ценообразовании», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, предпринимать эти шаги нужно осторожно и постепенно. Начать, по мнению Президента, нужно с пилотной группы лекарств для тех категорий граждан, которые в них больше всего нуждаются. Он, в частности, отметил, что 7 млн. пенсионеров регулярно употребляют лекарства от гипертонии, а Украина по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний опережает соседние страны.

«Должны обеспечить, чтобы за те же лекарства украинские пенсионеры не платили в разы больше, чем они на самом деле стоят», - подчеркнул глава государства.

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