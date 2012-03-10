"Кока-кола" и "Пепсико" меняют рецептуру своих напитков

Крупнейшие в мире производители газированных напитков – компании "Кока-кола" и "Пепсико" меняют их рецептуру, чтобы избежать размещения на бутылках предупреждения об опасности возникновения раковых заболеваний. Принятие такой меры, как сообщает ИТАРС-ТАСС, связано с внесением в штате Калифорния в список канцерогенных веществ 4-метилимидазола, который используется в карамельном красителе для "пепси-колы" и "кока-колы".

Компании обратились к поставщикам карамели с настоятельной просьбой изменить процесс ее приготовления, чтобы в результате образовывалось меньше этого вещества. В то же время, как явствует из заявлений представителей "Кока- кола" и "Пепсико", и нынешний рецепт напитков никакого риска для здоровья не представляет. "Мы попросили поставщиков карамели пойти на этот шаг, чтобы наши продукты не подпадали под требование о размещении научно необоснованных предупреждений", - заявил, в частности, представитель "Кока-колы".

Высокий уровень содержания 4-метилимидазола в "кока-коле", "пепси-коле" и диетических марках этих напитков обнаружил Центр по использованию достижений науки в интересах общества. С февраля 2011 года Центр пытается добиться запрета аммиачно-сульфитных карамельных красителей.

В результате одного из научных исследований была установлена взаимосвязь между этим веществом и возникновением раковых заболеваний у мышей и крыс. Однако нет никаких доказательств того, что это вещество представляет опасность для здоровья людей, считает американская Ассоциация производителей напитков.