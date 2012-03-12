В этом году в мире ожидается почти рекордное производство пшеницы - ФАО

Согласно последним прогнозам ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO), производство пшеницы в текущем году достигнет второй самой высокой отметки за всю имеющуюся историю и составит 690 млн. тонн. Об этом говорится в опубликованном ежеквартальном докладе FАО «Прогнозы на урожай и продовольственная ситуация».

ФАО также объявила, что международные цены на продовольствие выросли на 1% в феврале - это уже второе повышение за два месяца.

В докладе говорится, что урожай пшеницы в 2012 году составит на 10 млн. тонн, или на 1,4%, меньше рекордных показателей 2011 года, но будет намного выше среднего значения за последние пять лет. Несмотря на то, что посевы увеличились и, по прогнозам, во многих странах должны вырасти в этом году в ответ на продолжающийся рост цен, возврат к нормальным показателям урожайности ожидается в областях, где в прошлом году были зафиксированы рекордные сборы, говорится в докладе. Однако отмечается, что еще рано делать прогнозы по мировому производству зерна на 2012 год.

В докладе по прогнозу на урожай также отмечается, что укрепление международных цен на зерновые в последние недели произошло вследствие сдержанного предложения пшеницы и опасений по поводу последствий суровых погодных условий в Европе и СНГ для урожаев.

Относительно прогноза по странам в докладе говорится, что в Южной Африке в целом прогноз на урожай остается удовлетворительным, несмотря на засухи и циклоны в некоторых областях. В странах Дальневосточной Азии прогнозы по урожаю пшеницы на 2012 год в целом благоприятны, и производство в этом регионе должно достичь прошлогоднего рекордного уровня, во многом благодаря хорошим сборам в Индии. В Центральной Америке вследствие засух сократились посадки вторичного урожая кукурузы в Мексике. Что касается Южной Америки, затянувшаяся засуха нанесла ущерб урожаю кукурузы 2012 года в Аргентине и Бразилии, однако там все еще ожидаются урожаи выше среднего, благодаря увеличению посевов.

Совокупная стоимость импорта зерна в странах с низким доходом и продовольственным дефицитом, по прогнозам, достигнет рекордной отметки в 32,62 млрд. долл. в 2012 году, что немного выше оценок 2010-2011 гг., главным образом, за счет спада производства и роста потребностей в импорте в основных странах-импортерах.

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