Минагропрод снизил прогноз производства пшеницы в 2012 году на 12,5%

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз производства пшеницы в 2012 году на 12,5% - до 14 млн. тонн против ранее прогнозированных 16 млн. тонн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы прогнозируем получить пшеницы в объеме 14 млн. тонн», - сказал министр.

Он напомнил, что внутреннее потребление продовольственного зерна в Украине составляет 6 млн. тонн в год.

При этом он отметил, что на сегодня в резерве Аграрного фонда имеется 1,3 млн. тонн пшеницы, кроме того, переходящие остатки на высоком уровне.

По словам министра, прогноз производства пшеницы на сегодня на 100% обеспечивает продовольственную безопасность страны и не даст возможности расти ценам на зерно и хлебобулочные изделия.

«Я убежден, что в этом направлении нам беспокоиться нет смысла», - сказал министр.

При этом он отметил, что оптимистический прогноз урожая зерновых в текущем году составляет 50 млн. тонн, а пессимистический – 42 млн. тонн.

Напомним, что в 2011 году урожай зерновых составил 56,7 млн. тонн.

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Минагропрод снизил прогноз экспорта зерна из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, 1 июля 2011 г. — 30 июня 2012 г.) до 20-21 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Если 20-21 млн. тонн (зерна – УНИАН) дадим, будет хорошо», - сказал он, отметив, что уже очевидно, что Украина не сможет экспортировать 26 млн. тонн зерновых.

При этом Н. ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что с февраля отмечается рост темпов экспорта и в феврале Украина экспортировала 1,7 млн. тонн зерна.

«Мы прогнозируем, что за оставшиеся месяцы, начиная… с апреля и до 1 июля мы прогнозируем экспорт минимум 2 млн. тонн зерновых по месяцу», - сказал министр.

При этом он отметил, что в структуре экспорта зерновых Украины значительную долю занимает кукуруза, маркетинговый год по которой начинается позже, чем по остальным зерновым, поэтому Украина сможет экспортировать кукурузу урожая 2011 года еще в следующем маркетинговом году – в июле-августе 2012 года.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывало, что Украине удастся экспортировать в текущем маркетинговом сезоне 26 млн. тонн зерна.

Однако 6 марта Н. ПРИСЯЖНЮК сообщил, что "на сегодня поставлено за рубеж 12,7 млн. тонн", и, "учитывая технические возможности железнодорожного транспорта, портов, перевалки", обеспечить экспорт запланированных 26 млн. тонн зерновых Украина "физически не сможет".

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Кабмин выделит аграриям 300 млн. грн. для компенсации потерь от гибели озимых

Правительство Украины намерено выделить 300 млн. грн. для компенсации потерь аграриев от гибели озимых зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня на совещании под председательством первого вице-премьер-министра было принято решение выделить 300 млн. грн. на компенсацию тем регионам и тем предприятиям, которым нужно провести работы по пересеву озимых», - сказал министр. По оценкам министерства, аграриям необходимо будет пересеять 3 млн. га озимых зерновых культур. Больше всего пострадали юг и восток Украины – Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

Н. ПРИСЯЖНЮК отметил, что компенсация будет выделяться только на зерновые культуры и составит примерно 100 грн. на 1 га посевов озимых культур.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в текущем году аграрии вынуждены будут пересевать 3,5 млн. га озимых культур, в том числе 3 млн. га зерновых и 0,5 млн. га — технических культур.

Убытки аграриев от гибели 3,5 млн. га озимых культур эксперты оценивают в 4 млрд. грн.

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