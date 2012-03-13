МИД Беларуси надеется на возобновление поставок мясо-молочной продукции в Украину

Минск. В ближайшее время двум странам удастся решить все проблемные вопросы, и поставки мясо-молочной продукции из Беларуси в Украину возобновятся.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ.

При этом, по его мнению, проблема с поставками возникла не из-за качества белорусской продукции, а из-за качества обмена информацией.

«Необходимый диалог на уровне ветеринарных, санитарных служб налажен, ведется обмен информацией, и мы надеемся, что аргументация белорусской стороны будет правильно воспринята и в ближайшее время поставки мясомолочной продукции на украинский рынок возобновятся», - подчеркнул А. ГУРЬЯНОВ.

Напомним, что Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к АЧС, продукции и сырья из них.

При этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что запрет на ввоз в Украину белорусской продукции является временным ограничением.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И. БИСЮК по итогам состоявшейся 2 марта в Киеве встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхозпрода Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ заявил, что «белорусская сторона полностью согласилась с замечаниями, но вместо совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15.00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности масла, соли, кукурузы, кондитерских изделий и шрота».

3 марта 2012 года Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси было отправлено официальное письмо главе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины И. БИСЮКУ с просьбой направить протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции.

В конце этого же дня от украинской стороны в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

5 марта Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси заявил, что белорусская сторона намерена найти взаимопонимание с украинской стороной и не будет вводить ответные ограничительные меры в отношении Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина и Беларусь: Таможенный союз не останется незамеченным…