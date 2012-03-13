Кабмин создал рабочую группу для проверки повышения платы за землю - ФРУ

Кабинет министров Украины создал рабочую группу для изучения вопроса повышения земельного налога и арендной платы за земельные участки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины.

По данным федерации, первому вице-премьер-министру Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ поручено сформировать состав рабочей группы, в которую должны войти представители Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Государственного агентства земельных ресурсов и Федерации работодателей Украины.

В ФРУ отметили, что в течение последних месяцев в федерацию поступали обращения региональных организаций, обеспокоенных существенным повышением земельного налога и арендной платы в 2012 году.

По подсчетам членов ФРУ, в течение 2005-2010 годов объем средств, уплаченных за пользование землей, вырос в 3-5 раз, а в начале 2012 года стоимость пользования землей выросла на 50% и больше. Вместе с тем, значительная часть земельных участков, находящихся в пользовании промышленных предприятий, не используются ими в хозяйственной деятельности. Передача этих «излишних» земель местным властям происходит медленно.

В федерации считают, что одна из главных причин увеличения платы за землю – несовершенство Методики нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. «Реальная стоимость земельных участков в населенных пунктах отличается от нормативной в два и больше раз. Например, в Чернигове стоимость приобретения земельного участка составляет 12 тысяч гривен, а стоимость аренды того же участка – более 26 тысяч гривен», – говорится в пресс-релизе.

По мнению ФРУ, если не внести коррективы в эту методику, то потери предприятий будут расти.

Созданная правительством рабочая группа должна изучить перечисленные выше вопросы и подать на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения по их урегулированию.

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