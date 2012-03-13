Квоты на экспорт зерна в 2012 году вводиться не будут, обещает Азаров

Правительство в 2012 году не будет вводить квоты на экспорт зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с руководителями представительств иностранных компаний, которые работают в Украине.

«Никто никаких квот вводить не будет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что на сегодня в Украине создан достаточный запас продовольственной пшеницы. Из прошлогоднего рекордного урожая экспортировано 13,5 миллионов тонн зерна, из них 1,5 миллионов тонн – продовольственной пшеницы. Таким образом, в Украине остается достаточно продовольственного запаса до 2013 года.

По словам Н.АЗАРОВА, в 2012 г. планируется собрать средний урожай зерновых, невзирая на проблемные вопросы, связанные с погодными условиями. «Даже если мы вообще ничего не соберем в 2012 г., а мы соберем нормальный средний урожай, мы спокойно проживем до урожая 2013 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, 1 июля 2011 г. — 30 июня 2012 г.) до 20-21 млн. тонн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году урожай зерновых культур на уровне 42-50 млн. тонн в зависимости от погодных условий.