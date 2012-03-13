Беларусь приглашает Госветфитослужбу Украины проверить белорусские предприятия

Минск. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь направил официальное приглашение Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины посетить с 12 по 15 марта текущего года белорусские молокоперерабатывающие предприятия, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

«В развитие достигнутых договоренностей белорусской стороной направлены Госветфитослужбе Украины необходимые материалы согласно поступившим запросам, а также передано официальное приглашение посетить с 12 по 15 марта текущего года белорусские молокоперерабатывающие предприятия», - сообщили в Минсельхозпроде Беларуси.

Как сказали в Минсельхозпроде Беларуси, в настоящее время белорусская сторона находится в режиме ожидания ответа от Госветфитослужбы Украины.

Напомним, что Госветфитослужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к АЧС, продукции и сырья из них.

3 марта 2012 года Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси было отправлено официальное письмо Главе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивану БИСЮКУ с просьбой направить протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции.

В этот же день от украинской стороны в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

5 марта Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси заявил, что белорусская сторона намерена найти взаимопонимание с украинской стороной и не будет вводить ответные ограничительные меры в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ заявил, что уже в ближайшее время странам удастся решить все проблемные вопросы и поставки мясомолочной продукции из Беларуси в Украину возобновятся.

При этом, по его мнению, проблема с поставками возникла не из-за качества белорусской продукции, а из-за качества обмена информации.

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