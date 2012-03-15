В Крыму незаконно отчуждены 18 га земель "Массандры". Возбуждено уголовное дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения 17,7 га земли государственным предприятием "Алушта", которое входит в структуру национального производственно-аграрного объединения "Массандра".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, стоимость отчужденной земли составляет 43,5 млн. грн.

По данным надзорного ведомства, "Алушта" лишилась участка в результате незаконных действий должностных лиц госпредприятия.

Дело возбуждено по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины – "превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям".

Время, когда был нарушен закон, в прокуратуре не уточнили.

Справка. ГП "Массандра" – одно из крупнейших предприятий на территории постсоветских государств по выращиванию винограда и производству вин, табака, фруктов.

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