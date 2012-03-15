Ветслужба Беларуси предлагает украинским коллегам вместе решить вопрос поставок агропродукции

Минск. Урегулирование вопроса по качеству белорусских документов по безопасности мясомолочной продукции зависит от эффективного диалога между ветеринарными службами обоих государств и оперативного реагирования на взаимные запросы.

Об этом УНИАН сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Беларуси Юрий ПИВОВАРЧИК.

«Со своей стороны Государственная ветеринарная служба Беларуси предпринимает для этого все действия и хотела бы видеть аналогичные шаги от украинских коллег. В частности, мы все еще ожидаем протоколы испытаний, результаты исследований и другую имеющуюся у Госветфитослужбы информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции, что документально подтвердит обоснованность предъявляемых претензий и позволит принять меры по их исключению», - подчеркнул Ю. ПИВОВАРЧИК.

Он также отметил, что уточнение вопросов по переданным белорусской стороной документам относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов, подготовка дополнительных документов и иных мероприятий при необходимости, невозможны в условиях недоступности для связи руководства Госветфитослужбы Украины и специалистов, уполномоченных на ведение переговоров, а также непредставления ответов на запроси белорусской стороны. «Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь призывает своих украинских коллег возвратиться к конструктивному диалогу и выражает надежду на взаимопонимание», - отметил Ю. ПИВОВАРЧИК.

Напомним, что Госветфитосанслужба Украины с 1 марта 2012 года временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Беларуси, а также животных, восприимчивых к АЧС, продукции и сырья из них.

3 марта 2012 года Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси было отправлено официальное письмо ГлавеГосударственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Ивану БИСЮКУ с просьбой направить протоколы испытаний и другую имеющуюся в его ведомстве информацию по каждому случаю выявления несоответствия безопасности белорусской продукции. В конце этого же дня от украинской стороны в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси поступил запрос с перечнем вопросов относительно действующей в Республике Беларусь системы государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов.

5 марта Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси заявил, что белорусская сторона намерена найти взаимопонимание с украинской стороной и не будет вводить ответные ограничительные меры в отношении Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр ГУРЬЯНОВ заявил, что уже в ближайшее время странам удастся решить все проблемные вопросы и поставки мясомолочной продукции из Беларуси в Украину возобновятся. При этом, по его мнению, проблема с поставками возникла не из-за качества белорусской продукции, а из-за качества обмена информации.

14 февраля в средствах массовой информации появились сообщения о претензиях Главы Госветфитослужбы Украины И.БИСЮКА к качеству документов, представленных белорусской стороной по запросу Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Беларусь приглашает Госветфитослужбу Украины проверить белорусские предприятия