Китай поможет КНДР продовольствием на 95 млн. долларов

Китай начал предоставление КНДР крупной партии безвозмездной продовольственной помощи стоимостью около 95 миллионов долларов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сеульские СМИ, 150 тысяч тонн риса и 260 тысяч тонн кукурузы доставляются по суше из трех северо-восточных провинций Китая.

Гуманитарная помощь для КНДР со стороны коммунистического соседа предоставляется впервые после прихода там к власти нового лидера страны КИМ Чен Ына. Эти поставки, как полагают, приурочены к отмечаемому в апреле национальному празднику КНДР - 100-летию со дня рождения Ким Ир Сена.

Помощь призвана стабилизировать ситуацию на севере Корейского полуострова и расширить там влияние Пекина - главного экономического партнера и донора Пхеньяна.

Это крупнейшая партия китайской безвозмездной помощи Пхеньяну за все время. Пекин и ранее снабжал своего партнера продовольствием, однако, как правило, оно предоставлялось в кредит или на бартерной основе.

Как отмечает «Газета.ру», ранее сообщалось, что в КНДР формируют специальные «Комитеты по распространению подарков по случаю Дня Солнца», как в стране называют день рождения Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля.

Правительство КНДР остро нуждается продовольствии для последующего распределения в виде подарков по случаю Дня Солнца.

Традиция раздавать подарки по случаю дней рождения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира появилась в 1970-х годах. Тогда семьи ежегодно получали в этот день сладости, рис и другие продукты питания. Каждые пять лет среди подарков были одеяла и школьная форма. В 1990-е годы, когда страна столкнулась с экономическим кризисом, эта традиция была забыта.

Северокорейские торговцы начали завозить из Китая соевое масло, мыло и полотенца с символикой «День Солнца – Столетие» (в этом году будет отмечаться 100 лет со дня рождения Ким Ир Сена).

Кроме того, в стране ходят слухи, что каждая семья получит DVD-проигрыватель северокорейского производства.

Власти КНДР начали выдавать разрешения на краткосрочный выезд в Китай тем, кто обязуется вернуться на родину в течение 40 дней с тонной продовольствия.

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