Запасы зерна в Украине составляют 21 млн. тонн - на 69% больше прошлогоднего

В Украине на 1 марта 2012 г. имелось в наличии 21 млн. тонн зерна, что на 69% больше против 1 марта 2011 г., в том числе 8,1 млн. тонн пшеницы, 2,1 млн. тонн ячменя, 9,7 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 9,9 млн. тонн зерна (на 78% больше), в том числе 3,7 млн. тонн пшеницы, 1,4 млн. тонн ячменя, 4 млн. тонн кукурузы и 0,1 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 11,1 млн. тонн зерна (на 62% больше), в том числе зернохранящие - 8,5 млн. тонн (на 66% больше).

Запасы семян подсолнечника составляли 3,5 млн. тонн, что на 6% больше, чем на 1 марта 2011 г. Из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,6 млн. тонн (в 2 раза больше), предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, - 1,9 млн. тонн (на 24% меньше, чем в прошлом году).

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