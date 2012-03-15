Присяжнюк обсудит перспективы сотрудничества со Всемирным банком и бизнес-кругами США
12:45, 15 марта 2012Агро
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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК обсудит перспективы сотрудничества в аграрной отрасли со Всемирным банком, американским правительством и бизнес-кругами в ходе рабочего визита 15-16 марта в Вашингтон (США).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в ходе визита министр проведет презентацию концепции новой аграрной политики Украины. Отдельное внимание будет уделено обсуждению вопросов привлечения инвестиций в агропромышленный сектор Украины и сотрудничеству в области производства этанола.
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