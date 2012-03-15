Присяжнюк обсудит перспективы сотрудничества со Всемирным банком и бизнес-кругами США

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК обсудит перспективы сотрудничества в аграрной отрасли со Всемирным банком, американским правительством и бизнес-кругами в ходе рабочего визита 15-16 марта в Вашингтон (США).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в ходе визита министр проведет презентацию концепции новой аграрной политики Украины. Отдельное внимание будет уделено обсуждению вопросов привлечения инвестиций в агропромышленный сектор Украины и сотрудничеству в области производства этанола.