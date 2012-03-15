В южных и юго-восточных областях Украины потеряно до 50% урожая фруктов — Гидрометцентр

В южных и юго-восточных областях Украины потеряно до 50% урожая фруктов из-за холодной зимы.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра Украины Татьяна АДАМЕНКО.

«По южным и юго-восточным регионам Украины потери урожая фруктовых деревьев и виноградников составляют около 50%, в остальной части Украины урожай сохранен, хотя будет несколько ниже», - сообщила Т.АДАМЕНКО. Она отметила, что наибольшие потери урожая фруктов в АР Крым, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой областях, которые являются основными регионами по выращиванию фруктов.

«Мы можем констатировать в южных регионах потерю урожая плодовых деревьев до 50%. Это в целом по косточковым — черешни, абрикосы, персики. По семечковым - яблоко, груша - процентов до 20-30%, и винограда — 40%. По южным косточковым, в частности, черешне, есть случаи полной гибели урожая», - сообщила Т.АДАМЕНКО. При этом она добавила, что есть сады, где повреждены не только почки и ветви, но и стволы деревьев, что может угрожать гибели не только урожая, но и всего дерева, а также отмечаются локальные вымерзания садов.

По словам специалиста, причина гибели урожая - характер погоды в январе, когда было очень тепло и деревья и виноградники возобновили процессы вегетации, началось набухание почек, после чего произошло резкое снижение температуры.

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Гидрометеорологический центр Украины допускает увеличение площади пересева озимых культур до 4 млн. га в случае стремительного повышения температур, сообщила Т.АДАМЕНКО.

По словам Т.АДАМЕНКО, данные февральского отращивания монолитов озимых культур показывают, что на сегодня пересеву подлежит 3-3,5 млн. га озимых культур, но “по результатам весенней погоды площадь пересева озимых культур может увеличиться до 4 млн. га». Она пояснила, что “при таком состоянии, в котором озимые вошли в осень и как зимовали, то при неблагоприятных — неделя-две — сухой и очень солнечной погоды, площадь пересева может увеличиться на 0,5 млн. га”.

Относительно состояния посевов отдельных озимых культур, Т.АДАМЕНКО сообщила, что в целом по Украине пересев озимой пшеницы ожидается на 50% площадей посевов, однако отмечает, что эта площадь может быть уменьшена до 45%. По ее словам, на сегодня посевы озимый пшеницы наиболее пострадали в Днепропетровской области, где 70-80% посевов нужно будет пересевать, в Николаевской области пересеву подлежит около 50%, в Одесской области - около 40% посевов, в Херсонской — 50%, в Сумской — около 30%, в а АР Крым — 40%. По словам эксперта, Полтавская область меньше пострадала от морозов благодаря залеганию снежного покрова, но из-за проблем со всходами в осенний период на сегодня гибель озимый пшеницы в области составляет около 30-40%.

Относительно озимого ячменя, по словам Т.АДАМЕНКО «можно говорить, что 60-70% ячменя уже нет в общем по Украине». Она отметила, что таких показателей гибели этой культуры никогда ранее не фиксировалось. «Запорожская область — почти 100% гибель, Николаевская — 30% гибель, Одесская — 45% и Херсонская — около 70%», - сообщила эксперт.

Аналогичная ситуация и с озимым рапсом. «Как мы и ожидали — где-то 70% рапса погибло. Черкасская область - около 30% очень изрежены, Ровенская — около 30% погибло, Кировоград — 40% погибло, Николаевская область — 40% погибло, Одесская — 40%, Херсон — 100% погибло», - констатировала специалист.

При этом состояние озимой ржи относительно хорошее - «рожь более-менее выжила, но также есть изреженные посевы, они не 100% отрасли и не 100% дадут урожай».

Эксперт подчеркнула, что фактором риска для озимых культур остается весна, и негативные последствия могут увеличиться в случае неблагоприятных условий весны. «Характер погоды, который ожидается в ближайшие 10 дней, не внушает оптимизма, потому что практически по всей территории не ожидается осадков — погода будет солнечная и ветреная. Верхний слой почвы очень быстро будет высушиваться, корней у растений нет, и они высыхают. То есть будет такое явление, как весеннее выпадение растений из-за характера погоды. Это будет касаться южных областей, где повышение температуры до 14 градусов днем, и все это в сопровождении ветров», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

Она отметила, что оценки по гибели посевов и площадям пересева могут измениться после данных весеннего обследования, которое будет проведено после возобновления растениями вегетации.

Напомним, в Украине в 2011 году озимые зерновые культуры посеяны на площади 8,1 млн. га, из них озимая пшеница - 6,6 млн. га, озимый ячмень - 1,2 млн. га, озимая рожь - 340 тыс. га.