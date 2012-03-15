Янукович одобрил создание лабораторий для определения ГМО в продукции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада Украины приняла 23 февраля.

Закон предусматривает, что субъекты ведения хозяйства, которые впервые вводят в обращение продукцию, содержащую ГМО или полученную с их использованием, составляют в произвольной форме письменную декларацию, где в обязательном порядке указываются сведения о субъекте ведения хозяйства, то, что такая продукция содержит ГМО или получена с их использованием, а также приводится номер такой продукции в Государственном реестре ГМО.

Субъекты ведения хозяйства во время проведения всех операций по передаче продукции, содержащей ГМО или полученной с их использованием, обеспечивают предоставление субъектам ведения хозяйства, которым они передают такую продукцию, копии декларации.

Такие субъекты обязаны хранить на протяжении пяти лет со дня передачи продукции, содержащей ГМО или полученной с их использованием, декларацию или ее копию, а также документацию, которая дает возможность идентифицировать субъекта ведения хозяйства, передавшего им соответствующую продукцию, субъекта ведения хозяйства, которому они передали соответствующую продукцию.

С целью осуществления государственного контроля над обращением ГМО и продукции, полученной с использованием ГМО, центральные органы исполнительной власти, ответственные за выполнение этого закона, создают по соответствующим направлениям сеть испытательных лабораторий по определению содержания ГМО в продукции.

Положение о сети испытательных лабораторий по определению содержания ГМО в продукции утверждается Кабинетом министров Украины. Научно-методическая координация деятельности испытательных лабораторий по определению содержания ГМО в продукции осуществляется научно-методическим центром по вопросам испытаний ГМО.

Положение о научно-методологическом центре по вопросам испытаний ГМО утверждается Кабмином.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.