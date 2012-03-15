Госветфитослужба: экспорт сыров до России возобновится после окончания проверок

На сегодняшний день между Украиной и Россией налажен диалог для разрешения ситуации с запрещением ввоза украинских сыров на территорию РФ. Сейчас ведутся проверки рабочими группами обеих стран, по окончании которых украинский экспорт будет возобновлен.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир ГОРЖЕЕВ во время круглого стола «Сырная война: анализ и способы регулирования ситуации», сообщили УНИАН в ведомстве.

Как отметил В.ГОРЖЕЕВ, отношения между Украиной и Россией перешли в рабочее русло, и теперь проводится обмен документами и подготовка к проверкам российских инспекторов.

«Уже есть официальные ответы российской стороны и договоренности о том, что 19-21 марта этого года будет проинспектировано ООО «Гадячсыр», а 26-30 марта – ООО «Прометей» и АО «Пирятинский сырзавод», - сказал В.ГОРЖЕЕВ.

Впрочем, исследования проводит не только российская сторона. Украинскими службами отбираются и проверяются образцы сыров, а некоторые из них даже проходят инспекцию за границей.

«На сегодняшний день уже исследовано более 280 образцов сыра на содержание жиров растительного происхождения, и пока что положительных результатов в этих образцах мы не находим. Кроме того, два сорта сыра - «Король Артур» и «Сметанковый» - отослали в лабораторию штата Колорадо в США. Пока что, предварительно, американские специалисты также не выявили пальмового масла», - отметил первый заместитель председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Украинская сторона уточняет состав инспекционных групп РФ и ведет подготовку к проверкам отечественных предприятий.

«На сегодняшний день выполнена вся необходимая работа, которая требовалась от Госветфитослужбы Украины, и мы надеемся, что после инспекции представителями РФ предприятия, продукция которых не допускается к экспорту, будут, наконец, открыты, и украинская продукция снова будет иметь доступ на российский рынок», - сказал В.ГОРЖЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводи, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

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