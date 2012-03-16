Онищенко: «украинский сыр – это не сыр». Сомневается в итогах независимой экспертизы

Москва. Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявляет, что украинские сыры, поставляемые в Россию, не являются сырами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Г.ОНИЩЕНКО сказал в эфире радио «Эхо Москвы».

«Все должно соответствовать заявленным требованиям, а заявленные требования – это сыр, а если там что-то другое, называете это по-другому. Регистрируете это по-другому и втюхивайте потребителю некий другой продукт… (Украинский - УНИАН) сыр это по большому не сыр. Это продукт должен называться по-другому», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он отметил, что по российским техрегламентам такая продукция должна называться сырными продуктами и должны стоить дешевле на 30%.

«Нам дают некий суррогат, называют его сыром и продают его по цене», - отметил он.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что специалисты Роспотребнадзора готовы выехать в Украину для инспекций предприятий, поставляющий сыры в Россию.

«Та сторона ждет, не дождется», - заявил он.

По его словам, бригада Роспотребнадзора готова выехать и сравнит технологию производства с российским законодательством на тех заводах, которые хотят поставлять продукцию на российский рынок.

Также Г.ОНИЩЕНКО сомневается в итогах независимой экспертизы украинских сыров.

«Я не знаю, что такое независимая экспертиза. От чего она не зависит? Она может не зависеть от здравого смысла, может не зависеть от профессионализма», - заявил Г.ОНИЩЕНКО и добавил: «Там где они сделали независимую экспертизу пусть туда и везут».

«Мои специалисты поедут и предъявят протоколы исследования. Я уверен, что ни одно производство, которое там есть, не располагает даже той аппаратурой, которая могла бы выполнить те исследования. Это достаточно дорогое, высокоточное оборудование. И вряд ли производственные лаборатории имеют такое оборудование у них», - сказал он.

«Не надо, как говорится, дурить нас маленьких. Везите и продавайте там, где вы сделали экспертизу», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

При этом он сообщил, что подобные проблемы есть и у российских производителей.

«Мы со своими разбираемся, но давайте не усугублять ситуацию и не завозить то, что не соответствует», - сказал он и добавил, что Роспотребнадзор готов сотрудничать с украинскими производителями, «если они наведут у себя порядок».

По его словами, украинские сыры должны быть качественными, и «тогда мы будем говорить: завозите больше, а мы займемся своими производителями».

Как сообщал УНИАН, вчера глава Ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК заявил телеканалу «1+1», что независимая зарубежная экспертиза не обнаружила пальмового масла в украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора в России.

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Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводи, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.