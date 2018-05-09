Украинский зерновой экспорт надеется на "царицу полей"

Осень и зима 2011-2012 годов стали настоящим испытанием для аграрного сектора страны и тестом на выживаемость сельскохозяйственных производителей. Рекордная осенняя засуха, которая не дала посевам достаточной для прорастания влаги, затем резкое снижение температуры и вымерзание посевов. На выходе страна имеет виды на «средний» по меркам последних лет урожай зерна. Накануне весенней посевной кампании профильное министерство и аналитики подсчитывают убытки и строят планы на следующий маркетинговый год.

Подсчет потерь

Задел для урожая 2012 года был неплохим — аграрии посеяли озимые зерновые культуры на площади 8,1 млн. га, из них озимая пшеница заняла 6,6 млн. га, озимый ячмень - 1,2 млн. га и озимая рожь - 340 тыс. га. Еще около 1 млн. га составили посевы озимого рапса, зерно которого пользуется неизменным спросом на внешних рынках. Но уже осенью, когда на протяжении почти трех месяцев на большей части Украины не выпало ни капли осадков, стало понятно, что часть посевов не взойдет. Позже ситуацию усугубили морозы, которых и так слабые посевы не выдержали.

Аграрии, аналитики и правительство уже оценивают масштаб потерь. На сегодня Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает общую площадь пересева озимых культур в 3,5 млн. га, в том числе 3 млн. га озимых зерновых и еще 0,5 млн. га озимого рапса. Больше всего пострадали юг и восток Украины – Крым, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области, где гибель посевов по некоторым культурам достигала 70-100%. Однако Гидрометцентр Украины допускает увеличение площади пересева до 4 млн. га в случае «стремительной» весны и резкого повышения температур.

Уже сейчас аналитики оценивают убытки сельхозпроизводителей от гибели 3,5 млн. га озимых культур в значительную сумму на уровне 4 млрд. грн. Кроме того, по их подсчетам, пересев этой площади озимых обойдется аграриям в 7 млрд. грн. Для частичной компенсации убытков от потери озимых правительство планирует выделить аграриям 300 млн. грн. «Сегодня на совещании под председательством первого вице-премьер-министра было принято решение выделить 300 млн. грн. на компенсацию тем регионам и тем предприятиям, которым нужно провести работы по пересеву озимых», - сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Компенсация будет выделяться только на зерновые культуры. По мнению ведомства, не все аграрии подадут документы на компенсацию, и сумма помощи может составить около 120 грн. на 1 га посевов.

Старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко считает, что выделенная на данном этапе правительством сумма средств на пересев является мизерной и составляет всего 4% от 1 млрд. долл. средств, необходимых по оценке экспертов для пересева.

Весна покажет

Гибель значительных площадей озимых внесла коррективы в планы по площади посева яровых культур — аграрии планируют нарастить посевы в первую очередь рентабельных культур - кукурузы и подсолнечника, а также яровой пшеницы, ячменя и крупяных. По прогнозам Минагропрода, посев яровых зерновых культур под урожай 2012 года будет проведен на 9,5 млн. га против 7,5 млн. га в 2010 году. «В целом яровой клин будет составлять в рамках 9,5 млн. га зерновых, и плюс порядка 5,5-6 млн. га озимых. В целом, 15,5 млн. га у нас занимает зерновой клин. Технических культур порядка 5,5-6 млн. га. В целом посевная площадь составит около 27 млн. га», - сообщил начальник отдела зерновых и технических культур департамента земледелия Минагропрода Леонид Сухомлин. Если смотреть по культурам, то по предварительным данным, в текущем году площадь посевов под кукурузой на зерно составит около 5 млн. га (3,6 млн. га в 2010 году), яровой ячмень будет посеян на 3-3,2 млн. га (2,7 млн. га), а яровая пшеница на 400 тыс. га (280 тыс. га). Посевы подсолнечника прогнозируются на площади 4-4,5 млн. га. Кроме того, овес планируется посеять на 400 тыс. га (300 тыс. га), просо на 200 тыс. га (130 тыс. га), горох — 350 тыс. га (290 тыс. га), а сою — 2,4 млн. тонн (2,1 млн. га). Посевы гречихи сохранятся на прежнем уровне — 300 тыс. га и другие зерновые составят около 200 тыс. га.

Однако основным фактором риска остается весенняя погода. Аграрное министерство опасается, что Украина в текущем году может недосеять запланированные площади под ячменем в случае стремительного потепления в начале весны. «Нас пугает на сегодняшний день то, что если будет стремительная весна, то мы не сможем посеять тот объем ячменя, который мы прогнозировали», - отмечает министр.

Эксперты Гидрометцентра отмечают, что в текущем году из-за погодных условий начало посевных работ уже несколько задерживается. Как правило, Украина начинает весеннюю посевную в первой декаде марта, а южные регионы зачастую сеют яровые в так называемые "февральские окна". В текущем же году специалисты ожидают массового начала сева в начале апреля, соответственно, сроки, в которые полевые работы должны быть проведены, сокращаются. Гидрометцентр отмечает, что до 10 апреля сев основных яровых — пшеницы и ячменя - необходимо завершить, поскольку посев этих культур в более поздний срок не рационален.

Даешь стране зерна

Такая неоднозначная ситуация с посевами усложняет прогнозирование объемов будущего урожая. Министерство аграрной политики и продовольствия озвучивает два прогноза, в зависимости от погодных условий: согласно оптимистическому урожай зерновых в текущем году составит 50 млн. тонн, а пессимистическому - 42 млн. тонн.

Президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко считает, что при таких объемах пересева яровыми вместо погибших пшеницы и рапса "мы сможем сохранить урожай на уровне среднего за последние 5 лет».

Аналитики рынка в свою очередь ожидают урожай зерновых в объеме 45,5 млн. тонн.

По словам аналитика зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Елизаветы Малышко, урожай пшеницы составит 13,8 млн. тонн, ячменя — 8,4 млн. тонн и кукурузы — 20 млн. тонн.

При этом Минагропрод на текущей неделе снизил свой прогноз производства пшеницы до 14 млн. тонн против ранее прогнозированных 16 млн. тонн. Стоит напомнить, что внутреннее потребление продовольственного зерна в Украине составляет 6 млн. тонн в год. При этом запасы продовольственного зерна в резерве Аграрного фонда оцениваются на уровне 1,3 млн. тонн.

Таким образом, планируемого урожая и имеющихся резервов будет достаточно для того, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок.

В целом запасы зерна в Украине на 1 марта оцениваются в 21 млн. тонн зерна, что на 69% больше против 1 марта 2011 года., в том числе 8,1 млн. тонн пшеницы, 2,1 млн. тонн ячменя, 9,7 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи. К тому же, переходящие остатки зерна на новый маркетинговый год могут быть значительными и обезопасить страну от возможного его дефицита. Сейчас Минагропрод оценивает возможные переходящие остатки зерна к 1 июля 2012 года на уровне более 10 млн. тонн. «У нас будут завышенные переходящие запасы зерна, поскольку недостаточные темпы экспорта в третьем квартале 2011 года сказались на его общем объеме», - отмечает первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Николай Безуглый. По его оценкам, запасы пшеницы на конец текущего МГ (июнь-июль 2012 г.) составят 7-8 млн. тонн, в том числе продовольственной - не менее 5 млн. тонн.

«Наш текущий прогноз урожая зерна в Украине на 2012 год составляет 44 млн. т (-22% г/г). Сниженный Минагропродом прогноз урожая пшеницы на 2012 год также соответствует нашей оценке в размере около 14 млн. т (-37% г/г), что немного выше прогнозируемой годовой потребности страны в 13 млн. т. Тем не менее, прогнозируемых переходящих запасов пшеницы в размере 5,6-6,6 млн. т (на конец июня 2012 года) должно хватить для компенсации ожидаемого снижения урожая зерна даже при реализации пессимистичного прогноза (то есть, если более 35% посевов озимой пшеницы будут пересеяны весной, по сравнению с текущим прогнозом в 21%)», - отметила старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко.

Экспорт надеется на кукурузу

Предварительные оценки будущего урожая, достаточного для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также не слишком активный экспорт зерна в предыдущие месяцы (не смотря на рекордный объем урожая в 56,7 млн. тонн) позволяют рассчитывать, что ограничения на его экспорт в текущем маркетинговом сезоне вводиться не будут. В начале 2011-2012 МГ экспорт зерна был заблокирован действием экспортных пошлин, а затем активному экспорту помешали суровые зимние условия и замерзание морских портов. В настоящее время темпы экспорта увеличиваются, однако они ограничены транспортными возможностями по перевозке и перевалке и вряд ли смогут значительно превысить 2 млн. тонн в месяц.

С начала текущего МГ по состоянию на 13 марта Украина поставила на внешние рынки 13,9 млн. тонн зерновых культур, что на 68,5% больше по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого МГ. В частности, экспорт кукурузы возрос почти втрое - до 8,24 млн. тонн, пшеницы – на 22,5% - до 3,5 млн. тонн (из них 1,95 млн. тонн продовольственной, 1,55 млн. тонн – фуражной). В то же время, экспорт ячменя сократился на 17% - до 2 млн. тонн.

Оценивая ситуацию Минагропрод на днях снизил прогноз экспорта зерновых на текущий сезон до 20-21 млн. тонн против ранее ожидавшихся 25,4 млн. тонн. Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко считает, что экспорт зерна из Украины будет несколько выше - до 22 млн. тонн. Как отметил В.Клименко, потенциально Украина может отгружать на экспорт до 3 млн. тонн зерна в месяц. В настоящее время, по его словам, внешние поставки сдерживают проблемы, связанные с выдачей разрешительных документов и оборотностью вагонов-зерновозов. Ранее УЗА предполагала, что экспорт зерна по итогам текущего МГ не превысит 21 млн. тонн, если государство не решит вопрос дефицита вагонов-зерновозов и проблему с оформлением документов разрешительного характера.

«Пересмотренный правительственный прогноз экспорта зерна соответствует нашей оценке в 20,5 млн. т (+61% г/г). Украина экспортировала 13,1 млн. т зерна в июле 2011 года -феврале 2012 года (+61% г/г, однако на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2008/09 гг. – в данном маркетинговом году Украина также собрала большой урожай зерновых в размере 53 млн. т). Наш прогноз экспорта зерна (20,5 млн. т) предполагает переходящие запасы в размере около 9 млн. т на конец июня 2012 года, что говорит о низкой вероятности введения ограничений на экспорт», - считает Т.Левченко.

О том, что правительство в 2012 году не будет вводить квоты на экспорт зерна уже заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Он сообщил, что на сегодня в Украине остается достаточно продовольственного запаса до 2013 года.

По словам Н.Азарова, в 2012 году страна может собрать средний урожай зерновых, невзирая на проблемные вопросы, связанные с погодными условиями. «Даже если мы вообще ничего не соберем в 2012 году, а мы соберем нормальный средний урожай, мы спокойно проживем до урожая 2013 года», - заверил премьер-министр.

Учитывая, что погибшие озимые в большей степени будут пересеваться кукурузой и ее валовый сбор прогнозируется на высоком уровне — около 20 млн. тонн, а некоторые аналитики дают даже 25 млн. тонн, то очевидно, что она и будет формировать основной зерновой экспортный потенциал в 2012-2013 МГ. Принимая во внимание, что для внутреннего потребления необходимо около 9 млн. тонн кукурузы, остальное зерно можно будет поставить на внешние рынки. И вряд ли правительство будет ограничивать экспорт этой культуры, поскольку остатки урожая 2011 года еще достаточно велики и, вероятнее всего, будут экспортироваться еще в начале нового МГ. К тому же спрос на эту культуру на внешнем рынке будет достаточно высоким.

«Кукуруза в мире востребована. Растет спрос на кукурузу на внутреннем рынке за счет животноводства, в первую очередь. По ее экспорту, при наличии больших объемов и отсутствии ограничений можно заключать длинные контракты», - отметила начальник аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник.

При этом эксперт добавила, что информация об увеличении производства кукурузы в Украине может к середине лета незначительно снизить мировые, а соответственно, и внутренние цены на эту культуру. По ее словам, на внутреннем рынке цена может снизиться на 100-200 грн. на тонне - с нынешних 1920-1950 грн. (CPT порт) — до 1800 грн./т. Мировые цены (FOB — порты мексиканского залива) могут снизить на 10-15 долл. на тонне с 280-290 долл./т. При этом она добавила, что сейчас отмечается рост импорта кукурузы и фуражной пшеницы в Южную Корею, где идет восстановление поголовья свиней и крупного рогатого скота, что может подогреть мировые цены.

По мнению М.Колесник, экспорт ячменя из Украины будет очень вялым и незначительным, а экспорт пшеницы, скорее всего, не будет осуществляться вообще. Однако отсутствие экспорта пшеницы из Украины вряд ли повлияет на мировые цены на нее, поскольку в мире ожидается рост производства этой культуры. Согласно последним прогнозам ФАО, мировое производство пшеницы в текущем году достигнет второй самой высокой отметки за всю имеющуюся историю производства и составит 690 млн. тонн. При этом на украинском рынке цена пшеницы может вырасти, однако не стоит забывать о политической составляющей этого вопроса и о том, что накануне выборной кампании правительство вряд ли позволит ценам бесконтрольно расти.

Теперь выполнение всех прогнозов и планов будет зависеть от эффективности работы сельхозпроизводителей, которым предстоит в сжатые сроки выполнить большой объем полевых работ.

Лилия Коваль (УНИАН)