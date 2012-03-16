Аналитики прогнозируют увеличение посевных площадей под масличными на 4%

Аналитики ИА «АПК-Информ» прогнозируют увеличение в 2012 году посевных площадей под масличными культурами на 4% - до 7,4 млн. га, считает аналитик масличного рынка ИА «АПК-Информ» Юлия ИВАНИЦКАЯ.

Об этом она сообщила в ходе круглого стола «Урожай-2012 через призму состояния озимых и перспектив ярового сева», который проходит в пятницу, 16 марта, в Днепропетровске, говорится на сайте «АПК-Информ».

Прирост посевных площадей под масличными в Украине произойдет за счет подсолнечника и сои, в частности, увеличение посевных площадей под подсолнечником составит 8% (до 5,2 млн. га) и под соей - 20% (1,35 млн. га).

Урожай масличных культур в Украине в 2012 г. эксперт прогнозирует на уровне 13,7 млн. тонн (+5% к 2011 г.). В том числе урожай подсолнечника составит 10 млн. тонн, рапса - 1,1 млн. тонн, сои - 2,57 млн. тонн.