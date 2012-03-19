Главный санврач РФ обвинил Украину в срыве проверки сыроделов

Роспотребнадзор отложил проверку украинских предприятий, которые планируют поставлять сыр в РФ.

Как сообщает «Лента.ру», по словам главы ведомства Геннадия ОНИЩЕНКО, инспекция была назначена на 19 марта.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что российские специалисты были к ней готовы, однако украинская сторона не согласовала параметры проверки.

"Вместо технических согласований условий, порядка, маршрутов исследований и времени пребывания на территории Украины, не получив ответов от Минсельхоза (Украины), на протяжении второй половины уходящей недели мы наблюдали лишь какие-то рассуждения и ссылки на непонятные экспертизы", - заявил главный санитарный врач России.

При этом Г.ОНИЩЕНКО добавил, что Роспотребнадзор готов вести диалог с сыроделами напрямую, без участия официальных структур.

Ранее Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины сообщала о том, что диалог между Россией и Украиной по вопросу проверки качества сыров налажен.

19-21 марта должна была состояться проверка "Гадячсыра", а 26-30 марта - "Прометея" и "Пырятинского сырзавода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украинский сыр снова в российской мышеловке