Россия не намерена вводить ограничения на экспорт зерна

Москва. Россия не намерена вводить в этому году ограничения на экспорт зерна и планирует довести продажу за рубеж до 27 млн. тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на встрече с первым вице-премьер-министром Виктором ЗУБКОВЫМ.

«Судя по всему, по той информации, которая есть у меня, никаких ограничений нам вводить в ближайшее время нет необходимости», - сказал он.

В.ПУТИН напомнил, что в связи с засухой 2009-2010 годов пришлось ввести некоторые ограничения на экспорт зерновых. Позже эти ограничения были отменены, и сейчас Россия вернулась в число крупнейших экспортеров зерна.

«Мы уверенно занимаем третье место после США и Канады. Уже, по-моему, 22 млн. тонн экспортировали», - сказал он.

В свою очередь, В.ЗУБКОВ сообщил, что в РФ хорошие переходящие остатки с учётом хорошего урожая прошлого года в 94 млн. тонн, плюс зерно в интервенционном фонде.

«Мы полагаем, что на 1 июля текущего года у нас будет 15 млн. т зерна в стране, которые позволят нам обеспечить все внутренние потребности, поэтому ситуация сегодня на рынке стабильная», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ ввело запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа 2010 года. В частности, запрет был установлен на вывоз пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной и пшенично-ржаной.

С 1 июля 2011 года запрет на экспорт зерновых был снят.

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