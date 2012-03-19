Минагропрод ожидает увеличения экспорта и сокращения импорта мяса в 2012 году

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает в 2012 году увеличения экспорта мяса на 12,5% - до 90 тыс. тонн и сокращения импорта мяса на 11,8% - до 217 тыс. тонн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Минагропрода Сергей ПЕТРЕНКО.

«В 2011 году экспорт (мяса и мясной продукции — УНИАН) был 80 тыс. тонн, импорт — 246 тыс. тонн. На 2012 год мы предполагаем, что мы будем иметь экспорт приблизительно 90 тыс. тонн и импорт будет примерно 217 тыс. тонн», - сообщил С.ПЕТРЕНКО.

По словам исполнительного директора Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Елизаветы СВЯТКИВСКОЙ, экспорт будет расти, в первую очередь, за счет роста экспорта мяса птицы. Сокращение импорта мяса, по ее словам, произойдет за счет замещения его отечественным мясом птицы. «У нас сейчас активно экспортируется птица. А увеличивая экспорт дорогих частей птицы, дешевые мы оставляем на внутреннем рынке, замещая импорт», - сообщила Е.СВЯТКИВСКАЯ.

С.ПЕТРЕНКО также сообщил, что Украина планирует в текущем году увеличить производство мяса всех видов. «В 2012 году мы планируем произвести 2,26 млн. тонн мяса, из них будет значительное увеличение по свинине и незначительное увеличение по мясу птицы», - сообщил С.ПЕТРЕНКО, добавив, что в целом по Украине в 2011 году было произведено почти 2,2 млн. тонн мясной продукции, из них говядины 415 тыс. тонн, свинины 712 тыс. тонн и более 1 млн. тонн — мяса птицы.

По мнению С.ПЕТРЕНКО, увеличение производства мяса приведет к увеличению спроса и потребления его на душу населения. «В среднем спрос на продукцию мясного животноводства в Украине в 2011 году составлял 2,424 млн. тонн. В 2012 году мы планируем незначительное, но увеличение почти до 2,5 млн. тонн», - сообщил С.ПЕТРЕНКО. Он отметил, что ожидается увеличение потребления мяса птицы и свинины, и незначительное снижение потребления мяса крупного рогатого скота. В объемах потребления также будет изменение — если в 2011 году потребление на человека составило примерно 51,1 кг мяса в год, то в 2012 г. ожидается повысить потребление почти до 52,5 кг на 1 человека в год.

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