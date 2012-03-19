Мясо подорожает на 30% к пасхальным и майским праздникам — эксперт

Эксперты прогнозируют повышение цен на мясо на 30% к пасхальным и майским праздникам.

Об этом в беседе с журналистами сообщила исполнительный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

"Сезонное подорожание будет с середины апреля в соответствии с пасхальными и майским праздниками. Пасхальное подорожание у нас ежегодно в среднем до 30%, есть и 50% на киевских рынках на 1-2 дня. Но если брать глобально, это (подорожание составляет — УНИАН) три-четыре дня-неделя, порядка 30% к первому кварталу», - сообщила С.СВЯТКИВСКАЯ. Она отметила, что повышение цен состоится, в первую очередь, на свинину и мясо птицы. Говядина, по словам эксперта, скорее всего, подорожает после того, как начнется выпас скота, и будет держаться примерно на одном уровне.

«После того, как цена одномоментно вырастет (к пасхальным и майским праздникам - УНИАН), она немного снизится, но ее уровень останется высоким - она не вернется к текущему уровню цен. По мнению эксперта, среднегодовая цена на свинину вырастет примерно на 15-20%, на птицу — максимум на 10%, на говядину — 5%. При этом коррекция цен произойдет в сентябре, когда появятся корма из зерна нового урожая.

«До сентября мясо дешеветь не должно», - отметила эксперт, при этом она добавила, что в период до середины апреля отмечается некоторое удешевление и свинины, и говядины из-за снижения потребления, в том числе и из-за поста. «Переработчики констатируют снижение объемов реализации мяса порядка 3% за февраль по сравнению с февралем 2011 г.», - отметила Е.СВЯТКИВСКАЯ. Она добавила, что «большого потенциала к росту цен нет, потому что мы ограничены экономическими возможностями, работаем в рыночных условиях — у нас сразу появляется импорт».

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