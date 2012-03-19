Кабмин выделил 300 млн. грн. на компенсацию аграриям потерь от гибели озимых

Правительство Украины выделило 300 млн. грн. для компенсации сельхозпроизводителям затрат на пересев озимых зерновых культур, погибших в результате неблагоприятных погодных условий этой зимой.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, такое решение правительство приняло в понедельник, 19 марта.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил обеспечить адресную компенсацию производителям за расходы, которые они понесут в связи с необходимостью пересева площадей озимых зерновых. При этом пересев подсолнечника и рапса (как высокодоходных и не включенных в продовольственной баланс культур) компенсироваться не будет.

На сегодня обобщаются данные о площади, которую необходимо пересевать, и размеры соответствующих компенсаций, которые будут выплачены сельхозпроизводителям.

В пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что выделение средств на компенсацию будет проведено до конца апреля текущего года.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагрпрода, аграриям необходимо будет пересеять 3 млн. га озимых зерновых культур. Больше всего пострадали юг и восток Украины – Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области. Министр агрополитики и продовольствия Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что компенсация будет выделяться только на зерновые культуры и составит примерно 100 грн. на 1 га посевов озимых культур.

Убытки аграриев от гибели 3,5 млн. га озимых культур эксперты оценивают в 4 млрд. грн.