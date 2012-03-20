ЭКСКЛЮЗИВ: Бисюк возмущен отказом Роспотребнадзора проверить украинские сырзаводы

Глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК возмущен отказом Роспотребнадзора провести проверку украинских предприятий на предмет экспорта сыров в Российскую федерацию.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.

И.БИСЮК сказал, что он не согласен с заявлением главы Роспотребнадзора о том, что инспектирование не будет проведено из-за несогласованности параметров проверки. «Мы не согласны. Всё мы согласовали, все письма направили, и в телефонном разговоре нам подтверждали, что эти письма получены», - сообщил И.БИСЮК, подчеркнув, что для него непонятны причины отказа, поскольку все необходимые документы Украина предоставила.

По словам И.БИСЮКА, Госветфитослужба Украины вновь направила очередное письмо Роспотребнадзору для того, чтобы выяснить, планируют ли они проведение инспекции украинских предприятий или нет.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Роспотребнадзор отложил проверку украинских предприятий, назначенную на 19 марта. По словам главы ведомства Геннадия ОНИЩЕНКО, российские специалисты были готовы к проверке, однако украинская сторона не согласовала параметры проверки. При этом Г.ОНИЩЕНКО добавил, что Роспотребнадзор готов вести диалог с сыроделами напрямую, без участия официальных структур.

Напомним, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба) ожидала в конце марта проведение специалистами Роспотребнадзора инспектирования украинских производителей сыра, экспорт которым запрещен в РФ.

С 19 по 21 марта планировалось инспектирование ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), а с 26 по 30 марта - ЧП "Прометей" (филиал ООО "Менский сыр", Черниговская обл.) и АО «Пирятинский сырзавод».

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