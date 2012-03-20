В Тернополе выявили 19 т помидоров из Турции, зараженных томатной молью

В Тернополе выявили партию турецких помидоров, зараженных карантинным вредителем.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной инспекции по карантину растений в Тернопольской области, во время фитосанитарной экспертизы в областной карантинной лаборатории в партии свежих томатов, поступивших из Турции, был выявлен карантинный для Украины вредитель – южноамериканская томатная моль.

Идентификация этого вредителя была подтверждена и заключением фитосанитарной экспертизы Центральной научно-исследовательской карантинной лаборатории Укрглавгоскарантина.

В лаборатории было проведено обеззараживание 19 т помидоров.

По факту выявления южноамериканской томатной моли отправлены нотификационные сообщения в Национальную организацию по карантину и защите растений Турции.

Также турецкая сторона официально предупреждена, что в случае очередного обнаружения южноамериканской томатной моли в грузах из Турции, партии товаров будут возвращать отправителям.