Украина начала весеннюю посевную кампанию

Аграрии Украины начали весенние полевые работы - по данным на 19 марта в АР Крым засеяно уже первые 8,8 тыс. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Площади, надеемся, не будем уменьшать — озимые и яровые выдержим в объеме 15 млн. тонн. Изменится немного структура культур, в зависимости от того, как будет проходить весна, но мы надеемся увеличить площади ячменя и кукурузы», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

В пресс-службе Минагропрода сообщили, что сельскохозяйственные предприятия приобрели 381 тыс. тонн дизтоплива (93% от потребности) и 96,1 тыс. тонн бензина (90%). Кроме того, в сельхозпредприятиях с учетом переходящих остатков, имеется 801 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений (89% к заявке).

Также отмечается, что озимые зерновые культуры подпитаны на площади 2,7 млн. га (39% от прогноза).

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует посев яровых зерновых культур на площади 9,5 млн. га против 7,5 млн. га в 2011 году. «В целом яровой клин будет составлять в рамках 9,5 млн. га зерновых, и плюс порядка 5,5-6 млн. га озимых. В целом, 15,5 млн. га у нас зерновой клин занимает. Технических культур порядка 5,5-6 млн. га, 2 млн. га — картофель и овощи, и порядка 2,7 млн. га у нас занимают кормовые культуры. В целом посевная площадь составляет в рамках 27 млн. га», - сообщил начальник отдела зерновых и технических культур департамента земледелия Минагропрода Леонид СУХОМЛИН.

По предварительным данным регионов, в текущем году площадь посевов под кукурузой на зерно составит около 5 млн. га (3,6 млн. га в 2011 году), яровой ячмень будет посеян на 3-3,2 млн. га (2,7 млн. га), а яровая пшеница на 400 тыс. га (280 тыс. га). Посевы подсолнечника прогнозируются на площади 4-4,5 млн. га. Кроме того, овес планируется посеять на 400 тыс. га (300 тыс. га), просо - на 200 тыс. га (130 тыс. га), горох – на 350 тыс. га (290 тыс. га), а посевы сои — 2,4 млн. га (2,1 млн. га). Посевы гречихи сохранятся на прежнем уровне — 300 тыс. га. Другие зерновые составят около 200 тыс. га.

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