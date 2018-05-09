"Наша Ряба" продолжает стучаться в двери Евросоюза

Сегодня крупнейший украинский производитель куриного мяса - холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) обнародовал свои финансовые показатели за 2011 год. За счет оптимизации бизнеса чистая прибыль по сравнению с предыдущим годом, увеличена на 20% - до 259 миллионов долларов.

Председатель правления компании Юрий Косюк в интервью УНИАН рассказал об итогах, а также о других планах холдинга. В частности, о том, что они надеются завершить таки многолетний путь в Европу и в 2013 году, наконец-то, выйти на рынок ЕС.

Куриные ножки "Нашей Рябы" - на пути в ЕС?

Так, по словам Косюка, Мироновский хлебопродукт в 2013 году может осуществить прорыв на высоконкурентный рынок Евросоюза со своей профильной продукцией – куриным мясом и для этого ждет «политического решения» от Еврокомиссии.

Мироновский хлебопродукт, реализующий на национальном рынке продукций под торговыми марками «Наша Ряба», «Легко», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра», готовится продавать в странах Евросоюза охлажденное или замороженное куриное филе как непосредственно торговым сетям, так и предприятиям для последующей переработки в мясные продукты.

«Мы имеем 100-процентную готовность, если сегодня будет разрешение, то уже завтра мы можем выйти на рынок ЕС», - сказал Косюк.

«Сегодня политический фактор является ключевым. Мы выполнили все требования Евросоюза, и сейчас этот вопрос лежит в политической плоскости», - добавил председатель правления МХП.

Эксперты ЕС уже неоднократно инспектировали производственные мощности МХП и остались довольны увиденным. Дело остается за формальным разрешением Еврокомиссии. МХП пока не говорит о возможных объемах экспорта своей продукции в страны Евросоюза.

При этом, холдинг, являющийся крупнейшим украинским производителем куриного мяса, также интересуется выходом на другие перспективные мировые рынки. В прошлом году МХП в добавление к существующим экспортным направлениям начал продажи на африканском рынке в Ливию и Анголу и страны Азии – Ливан и Узбекистан.

Общий объем экспорта куриного мяса вырос в 2011 году к уровню 2010 года на 80% и составил около 10% от всего объема продаж этой продукции. В прошлом году МХП увеличил продажи курятины до 370.900 тонн, что на 12 процентов превысило показатель 2010 года.

Новая птицефабрика

Косюк сообщил, что в 2012 году МХП рассчитывает улучшить ключевые финансовые показатели, а также планирует запустить в тестовом режиме новую птицефабрику в Винницкой области.

«Мы видим намного выше все ключевые финансовые показатели в 2012 году по отношению к 2011 году. И первый квартал говорит нам о том, что мы можем быть оптимистичными», - сказал Косюк.

«Год начался хорошо. Цены на курятину - на уровне конца прошлого года. Нам никогда в первом квартале не удавалось удерживать цены на уровне четвертого квартала, но сегодня у нас они держатся», - добавил председатель правления МХП.

По его словам, ранее обнародованный компанией прогноз увеличения в 2012 году производства куриного мяса на 2,6-4,0% «является пессимистическим».

Во вторник МХП обнародовал свои консолидированные финансовые показатели за 2011 год, согласно которым чистая прибыль выросла в прошлом году до 259 миллионов долларов, что на 20 процентов превысило показатель 2010 года.

Валовой доход компании в 2011 году благодаря росту продаж куриного мяса вырос до 1,229 миллиарда долларов с 944 миллионов долларов в 2010 году.

Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 миллионов долларов с 325 миллионов долларов в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

Продажи МХП профильной продукции – куриного мяса - в 2011 году выросли до 370 900 тонн, что на 12% превысило показатель 2010 года.

Доход от реализации подсолнечного масла, являющегося для МХП побочным производством, в 2011 году вырос до 222 миллионов долларов с 188 миллионов годом ранее, а продажи зерна увеличились до 63 миллионов долларов с 22 миллионов.

В четвертом квартале 2011 года чистая прибыль компании сократилась до 54 миллионов долларов с 57 миллионов, а доход вырос до 349 миллионов долларов с 268 миллионов.

Как сообщил Косюк, холдинг намерен «жестко» придерживаться утвержденного графика освоения капитальных инвестиций. Последние годы основным направлением инвестирования для МХП стало строительство в Винницкой области птицефабрики, первая очередь которой мощностью 100.000 тонн в год должна быть введена в строй в середине 2013 года, а вторая с таким же объемом производства - в середине 2014 года.

«Запуск фабрики в тестовом режиме начнется с июня (2012 года). Наша задача обучить людей, выдержать стандарты производства, сделать это производство эффективным. На полную мощность она выйдет только к концу 2013 года, а затем у нас есть вторая очередь», - сказал председатель правления МХП.

Расширение земельного банка

Косюк сказал, что в секторе производства зерновых компания избрала стратегию расширения посевов кукурузы и повышения эффективности отдачи земли за счет внедрения прогрессивных технологий.

В прошлом году МХП удалось удвоить урожай зерновых со сбором 1,7 миллионов тонн. При этом земельный банк компании оставался на уровне конца 2010 года – около 280.000 гектаров.

«Земельный банк мы увеличивать будем, но не будем это делать взрывным образом. Мы не планируем глобально увеличивать земельный надел», - сказал Косюк.

В начале текущего года холдинг сообщил о планах строительства в Винницкой и Хмельницкой областях двух зерновых элеваторов за 40 миллионов долларов. Косюк сказал, что эти объекты могут быть введены в эксплуатацию в конце текущего года.

Юрий Куликов