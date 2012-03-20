ЕС считает, что запрет России на ввоз животных из Европы не отвечает нормам ВТО

Брюссель. Европейский Союз считает, что запрет России на ввоз животных из Европы (свиней, крупного рогатого скота, овец и коз) не соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Еврокомиссии, комиссары по вопросам торговли Карел де ГУХТ и по вопросам здравоохранения и политики защиты прав потребителей Джон ДАЛЛИ выразили сегодня свое разочарование таким решением российской власти.

“Оба комиссара назвали запрет непропорциональным и неоправданным и призвали к его немедленной отмене”, - сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

По убеждению комиссаров, торговля этими животными никоим образом не угрожает здоровью граждан России, и, таким образом, введенные ограничения не являются базирующимися на научных фактах.

“Европейская комиссия считает, что этот запрет на импорт не отвечает правилами ВТО и российским обязательствам по санитарным и фитосанитарным вопросам, взятым во время переговоров о присоединении России к ВТО”, - отметили в пресс-службе Еврокомиссии.

К. де ГУХТ и Дж. ДАЛЛИ направили письма правительству России с объяснением позиции европейской стороны и с призывом воздержаться от введения такой непропорциональной меры.

По данным Комиссии, запрет на импорт животных, кроме животных, предназначенных для разведения, серьезно повлияет на ряд стран-членов ЕС.

По последним данным, в 2011 году импорт европейских животных в Россию составил 188 млн. евро.

С сегодняшнего дня в России действует запрет на импорт живых свиней, крупного рогатого скота, овец и коз из ЕС из-за вируса Шмалленберга и "болезни голубого языка”.