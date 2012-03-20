Украина запретила ввоз КРС и продукции из него из Египта
19:02, 20 марта 2012Агро
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Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины с 20 марта запретила ввоз в Украину крупного рогатого скота, продукции и сырья из него из Арабской Республики Египет из-за вспышки ящура.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что последний случай ящура в Украине регистрировался в 1988 году. С 1992 года в стране приостановлена вакцинация скота против ящура.
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