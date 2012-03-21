Агрохолдинг Avangard в 2011 году увеличил чистую прибыль на 6,2%

Агрохолдинг Avangard, один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине, в 2011 году увеличил чистую прибыль на 6,2% по сравнению с 2010 годом - до 196,3 млн. долл. Об этом говорится в годовом финансовом отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Выручка увеличилась на 25,8% - до 553,3 млн. долл., в результате увеличения объема продаж яиц и яичных продуктов, а также роста цен на яйца. Показатель EBITDA вырос на 27% - до 245,8 млн. долл., рентабельность по EBITDA составила 44%.

Операционная прибыль выросла на 28% по сравнению с 2010 г. - до 231,5 млн. долл., операционная маржа составила 41,8%.

Справка УНИАН. "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине.

В апреле-мае 2010 г. холдинг осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), разместив (с учетом опциона) 21,7% акций на общую сумму около 208 млн. долл.