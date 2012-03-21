Налоговая милиция сократила объемы теневого рынка алкоголя с 20% до 10%

Налоговая милиция в январе-феврале 2012 года сократила объемы теневого рынка ликероводочной продукции с 20% до 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ сегодня во время брифинга.

«Нам удалось сократить объем теневого рынка алкогольных изделий в два раза. Если в прошлом году количество фальсификата на алкогольном рынке, по нашим оценкам, составляло 20%, то сегодня в тени находится только 10% алкогольной продукции», - отметил он.

По словам А.ГОЛОВАЧА, налоговая милиция планирует ликвидировать теневой рынок ликероводочной продукции до конца 2012 года.

Всего с начала года налоговая милиция изъяла более 230 тыс. литров спирта на сумму почти 11 млн. грн., около 800 тыс. литров алкогольных напитков на сумму более 36 млн. грн. Также налоговики прекратили деятельность 75 незаконных производств ликероводочной продукции, выявили 178 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров и марок акцизного налога.

"У нас есть риски поступления спирта из Приднестровья, у нас есть риски поступления спирта из России", - отметил А.ГОЛОВАЧ.

Он также напомнил, что поступления от акцизного налога в январе-феврале 2012 года выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и составили 532,9 млн. грн. Объемы легального производства за два месяца 2012 года выросли на 13%, по сравнению с январем-февралем прошлого года.

В то же время, недопоступления в бюджет от акцизного налога по итогам 2011 года составили 1,3 млрд. грн., сообщил А.ГОЛОВАЧ.

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