Минагропрод прогнозирует расширение площадей яровых зерновых и зернобобовых на 28,8%

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует в текущем году расширение площадей под посевами яровых зерновых и зернобобовых на 28,8% против показателя 2011 года - до 9,98 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве директор департамента земледелия Минагропрода Александр ДЕМИДОВ.

«Если брать яровые зерновые и зернобобовые – это будет около 9,9 млн. га против 7,7 млн. га в прошлом году», - сказал А.ДЕМИДОВ.

По данным министерства, которыми располагает агентство УНИАН, посевы ярового ячменя будут расширены на 23,5% - до 3,2 млн. га, яровой пшеницы - на 23,1% - до 350 тыс. га. Минагропрод ожидает, что посевы кукурузы увеличатся на 37,9% - до 5 млн. га и подсолнечника - снизятся на 1,3% - до 4,5 млн. га.

Кроме того, ожидается расширение площадей посевов овса на 13,1% - до 330 тыс. га, гороха - на 15% - до 320 тыс. га, проса - на 22% - до 200 тыс. га. В тоже время, ожидается, что посевы гречихи снизятся на 1,1% - до 300 тыс. га. Посевы риса не изменятся и составят 29,7 тыс. га.

По данным Минагропрода, площадь посевов озимых зерновых, с учетом их гибели, составит 5,5 млн. га, в том числе озимой пшеницы - 4,5 млн. га, ржи - 0,3 млн. га и ячменя - 0,7 млн. га.

В целом, Минагропрод ожидает, что зерновой клин в текущем году составит 15,479 млн. га, что соответствует показателю 2011 года.