В ВР зарегистрирован проект закона, который разблокирует аукционы по продаже земли

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, призванный разблокировать проведение аукционов по продаже земель государственной и коммунальной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в Госземагентстве Украины.

В частности, народный депутат Украины от Партии регионов Владимир ТОЛСТЕНКО зарегистрировал 21 марта проект закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно порядка проведения земельных торгов)”.

В Госземагентстве уверены, что принятие этого закона позволит существенно пополнить бюджеты всех уровней. Кроме того, документ откроет гражданам право на приобретение свободных от застройки земельных участков. «Этот законодательный акт является долгожданным в обществе. Он вступает в силу в день, следующий после обнародования», - отмечают в ведомстве.

В Госземагентстве напоминают, что вопрос проведения земельных аукционов по продаже участков государственной и коммунальной собственности и прав аренды на них многие годы оставался не урегулированным. Согласно Земельному кодексу Украины, торги должны были проходить по процедуре, установленной законом. В настоящее время этот вопрос на законодательном уровне так и не урегулирован.

Кроме того, отсутствие законодательно определенных принципов продажи через аукционы земельных участков государственной или коммунальной собственности вынудило местные органы власти искать решение этой проблемы в пределах своей компетенции. Многими городскими советами были приняты собственные порядки продажи коммунальных земель на открытых торгах. Но с юридической точки зрения, эти порядки, в известной степени, противоречат требованиям действующего законодательства, результаты торгов легко могут быть обжалованы в судах, отметили в Госземагентстве.

Такая ситуация приводит к значительным рискам – юридическим, экономическим, политическим, личным – для всех сторон торгов по продаже земельных участков государственной или коммунальной собственности.

В ведомстве напоминают, что председатель Госземагентства Украины Сергей ТИМЧЕНКО неоднократно заявлял о необходимости как можно скорее решить эту проблему. “Соответствующие нормы были заложены в законопроект “О рынке земель”. Однако его принятие отложено. Поэтому принятие отдельного закона является актуальным и крайне необходимым. Законопроект позволит улучшить состояние земельных отношений и придать им большей прозрачности, открытости и адекватности, чем будет способствовать развитию национальной экономики, повышению уровня доверия граждан к государству, а главное - даст возможность уже в этом году получить миллионы гривень для потребностей местных общин”, – заметил на этот счет руководитель земельного ведомства.

По его убеждению, этот законодательный акт, в случае его принятия, будет способствовать увеличению поступлений от продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности на конкурентных основах, а также будет стимулировать развитие экономики, улучшать инвестиционный климат и даст возможность гражданам и субъектам ведения хозяйства беспрепятственно приобрести и свободно распоряжаться земельными ресурсами.

Кроме того, принятие законопроекта также позволит улучшить состояние выполнения судебных решений, которые связаны с обращением взысканий на земельные участки, чем обеспечит более полную реализацию права на судебное рассмотрение в течение разумного времени. Высокая детализация процедур проведения земельных торгов позволит кардинально уменьшить уровень коррупции в процессе распоряжения землями государственной и коммунальной собственности, подчеркнул С.ТИМЧЕНКО.