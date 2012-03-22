Аналитики прогнозируют урожай зерна в Украине в текущем году в объеме 46,6 млн тонн

По оценкам аналитиков, валовой сбор зерновых в Украине в текущем году прогнозируется в объеме 46,6 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз озвучила журналистам начальник аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК.

По прогнозам экспертов, валовой сбор пшеницы ожидается в объеме 10,42 млн тонн, в том числе 9,318 млн тонн озимой и 1,1 млн тонн — яровой. Валовой сбор ячменя оценивается в 8,661 млн тонн, в том числе 1,762 млн тонн озимого и 6,899 млн тонн ярового. Кукурузы на зерно планируется собрать 24,905 млн тонн, ржи — 0,651 млн тонн. Валовой сбор овса оценивается в 0,552 млн тонн, гороха — 0,461 млн тонн, проса — 0,208 млн тонн, гречихи — 0,206 млн тонн и других зерновых - 0,345 млн тонн. Риса планируется собрать 0,171 млн тонн.

По данным агентства, в 2011 году урожай зерновых составил 57,693 млн тонн. Урожай пшеницы составил 23,183 млн тонн, в том числе 22,463 млн тонн озимой и 0,721 млн тонн яровой. Урожай ячменя составил 9,439 млн тонн, в том числе 3,349 млн тонн озимого и 6,089 млн тонн ярового. Кукурузы на зерно было собрано 22,588 млн тонн, ржи - 0,609 млн тонн, овса — 0,534 млн тонн, гороха — 0,39 млн тонн, гречихи - 0,288 млн тонн, проса — 0,26 млн тонн и других зерновых - 0,22 млн тонн. Урожай риса составил 0,182 млн тонн.

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