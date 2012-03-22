Аналитики прогнозируют урожай подсолнечника в объеме 9,93 млн тонн

По оценкам аналитиков, валовой сбор подсолнечника в текущем году ожидается в объеме 9,93 млн тонн. Такой прогноз озвучила журналистам начальник аналитического департамента консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК.

Валовой сбор рапса ожидается в объеме 0,918 млн тонн, в том числе 0,749 млн тонн озимого и 0,168 млн тонн ярового. Урожая сои ожидается в объеме 4,375 млн тонн.

М.КОЛЕСНИК напомнила, что в 2011 году валовой сбор подсолнечника составил 9,584 млн тонн, рапса - 1,445 млн тонн, в том числе озимого - 1,338 млн тонн и ярового - 0,107 млн тонн. Валовой сбор сои составил 2,409 млн тонн.

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