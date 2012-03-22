Украина может снять ограничения на ввоз белорусской продукции после 30 марта

Комиссия из специалистов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины 30 марта завершит аудит белорусской системы контроля производства молочных и мясных продуктов.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Кроме этого украинские специалисты посетят ряд мясо- и молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.

«По результатам работы комиссии украинской стороной будет приниматься решение о снятии ограничений на ввоз белорусской продукции в Украину», - говорится в сообщении Минсельхозпрода Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины вчера, 21 марта, отправила своих специалистов для проведения аудита ветеринарной службы Беларуси.

Напомним, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.

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