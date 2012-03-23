Кабмин обеспечит аграриев дизтопливом в случае искусственного дефицита

Правительство Украины разрабатывает меры для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей дизельным топливом на проведение весенних полевых работ в случае его искусственного дефицита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе пленарного заседания Верховной Рады.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, вопрос обеспечения аграриев необходимыми материально-техническими ресурсами неоднократно выносился на рассмотрение Кабинета министров Украины, по результатам которых дан ряд поручений Минэнергоугля Украины относительно мониторинга и принятия мер по ресурсному наполнению рынка. "В случае искусственного дефицита топлива на рынке Минэнергоугля, НАК "Нафтогаз Украины" и Минагропрод отрабатывают дополнительные меры, в частности, относительно поставки сельхозтоваропроизводителям в период весенне-полевых и уборочных работ нефтепродуктов, произведенных Шебелинским заводом по переработке нефти и газоконденсата компании "Укргазвыдобування", а также принятия мер по закупке в Российской Федерации дополнительных объемов дизтоплива для реализации на рынке", - сообщил В.ХОРОШКОВСКИЙ. Он отметил, что эти меры обеспечат ресурсное наполнение рынка нефтепродуктов и будут способствовать снижению цен на них.

По данным В.ХОРОШКОВСКОГО, на сегодня пересев озимых культур прогнозируется на площади 3-3,5 млн. га, но, несмотря на значительные площади пересева, зерновой клин сохранится на уровне 2011 года и составит 15,7 млн. тонн.

Для проведения весенне-полевых работ аграрии приобрели 381 тыс. тонн дизтоплива, что составляет 93% от технологической потребности. Кроме того, аграрии располагают 801 тыс. тонн минеральных удобрений (89% от потребности) и средствами защиты растений -18,3 тыс. тонн (66%). Обеспеченность семенами составляет 102%.