Украина расширяет рынки сбыта молочной продукции

Украина расширяет рынки сбыта для своей молочной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, 23 марта, первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины.

По его словам, экспорт молокопродуктов из Украины имеет тенденцию к росту. Наибольшую долю в экспорте занимают сыры, которые поставляются в более чем 16 стран мира: Россия, Казахстан, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия, Египет, Израиль ОАЭ и др.

«Как показывает анализ, 90,5% всей молочной продукции экспортируется в страны СНГ. За 2 месяца 2012 года экспорт молочной продукции составил 19,4 тыс. тонн на общую сумму $73,2 млн., что на 19,8% меньше против аналогичного периода прошлого года. За этот период уменьшились поставки молока, молочной продукции и сыров в РФ и Казахстан, что связано с запретом импорта этих продуктов из Украины и повышением требований к ее качеству», - сообщил он.

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что в последнее время увеличилась диверсификация рынков сбыта, в частности, состоялось увеличение экспорта сгущенного молока в Танзанию, Кубу и Тунис. Кроме того, вырос экспорт молочной сыворотки в Алжир, Китай, Корею, Кувейт, Сингапур и на Филиппины.

«С целью содействия улучшению условий доступа продукции отечественного производства на внешний рынок Минагропрод проводит следующую работу. Принимает активное участие в отработке вопроса относительно доступа к рынкам сельскохозяйственных товаров стран, которые вступают в ВТО, и отстаивает интересы отечественных товаропроизводителей относительно экспорта в эти страны путем снижения их таможенных ставок. На сегодня продолжаются переговоры с Сербией, Боснией и Герцоговиной, Алжиром, Йеменом, Лаосом и Ливаном. Согласован протокол между Черногорией и Украиной относительно завершения двусторонних переговоров по доступу на рынки товаров и услуг Черногории в рамках ее вступления в ВТО. Принимает активное участие в отработке вопроса относительно целесообразности подписания соглашений про свободную торговлю с Канадой, Турцией, Сербией Сирией, Сингапуром, Израилем и Марокко, а также в отработке нового договора между Таможенным союзом. Эта работа позволит Украине облегчить продвижение сельскохозяйственной и продовольственной продукции на внешние рынки, и будет содействовать экспорту», - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.