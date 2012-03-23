Украина усилила ветеринарно-санитарный контроль

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины выдал распоряжение от 23 марта 2012 года № 41 “Об усилении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в связи с регистрацией в странах Европы болезни Шмалленберга”.

Как напоминается на сайте Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, в странах Европы возникла новая до сих пор неизвестна болезнь жвачных животных, которая вызывается вирусом Шмалленберга. Болезнь передается через укусы насекомых и внутриутробно (от матери к плоду).

Значительное распространение болезнь получила в Германии (800 случаев), Франции (244), Великобритании (174), Нидерландах (178). Зарегистрированы случаи гибели животных.

Отмечается, что научно обоснованные данные относительно продолжительности инкубационного периода и вирусоносительсва на сегодняшний день отсутствуют. Кроме того, вирус трудно выявить в крови животных. Также сейчас эффективные средства лечения и иммунопрофилактики не разработаны.

В Госветфитослужбе подчеркивают, что такая ситуация создает угрозу биологической безопасности животноводства Украины, поскольку наша страна имеет тесные торговые связи с большинством из этих стран.

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