Аграрный фонд для стабилизации цен начнет закупку сухого молока и сливочного масла

Аграрный фонд планирует начать закупку сухого молока и сливочного масла для стабилизации цен на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пленарного заседания Верховной Рады заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр СЕНЬ.

Он сказал, что правительство приняло решение о внесении сухого молока в перечень объектов ценового регулирования и установило объемы его закупки, однако не указал эти объемы. «Сыродельные предприятия переориентировались на производство сухого молока. И прорабатывается вопрос о возможности закупки сухого молока и масла сливочного в Аграрный фонд, с тем чтобы его снять с рынка и дать возможность рынку больше двигаться. Соответствующее решение правительства относительно объектов ценового регулирования и объемов их закупок принято», - сообщил А.СЕНЬ.

По словам замминистра, основная причина снижения закупочных цен на молоко — это ограничение поставок украинских сыров в РФ, поскольку сыроделы являлись крупными закупщиками молочного сырья и формировали закупочные цены на него. «Основной момент решения этой проблемы — решение проблемы экспорта сыров в Россию, которая сейчас активно отрабатывается, и это будет позитивно влиять на ситуацию», - отметил А.СЕНЬ.

Также он добавил, что министерство проводит работу с участниками рынка, чтобы не допустить ухудшения ценовой ситуации на рынке молока.

Напомним, 19 марта премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Минагропроду подготовить введение минимальных закупочных цен на молоко.

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