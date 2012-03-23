АМКУ разрешил продать более 50% акций «Росинки»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение физическим лицам - гражданам Украины Г.ЛЕБЕДЕНКО, В.ЛЕБЕДЕНКО, В.СОКОЛОВСКОМУ и Н.СОКОЛОВСКОМУ на приобретение акций ЗАО «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка» (г. Киев).

Как говорится в сообщении ведомства, данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Напомним, "Киевская инвестиционная группа" (КИГ) и инвестгруппа "Тект" в 2007 г. продали завод "Росинка" французской Orangina Group, одному из крупнейших европейских производителей безалкогольных напитков. Сумма сделки оценивалась в 60 млн долл. В ноябре 2009 г. японский холдинг Suntory приобрел Orangina Group, к тому времени переименованную в Orangina Schweppes. По информации СМИ, японский холдинг Suntory в 2010 г. вновь продал "Росинку" КИГ.

Справка УНИАН. Киевский завод безалкогольных напитков "Росинка", основанный в 1960 г. является одним из крупнейших в Украине производителей безалкогольных напитков, кваса и минеральной воды. Производит продукцию под ТМ "Росинка", "София Киевская", "А.С.Е", "Capri-Sonne" и др.