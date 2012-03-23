На Пасху ранние овощи подорожают минимум на 10-12% - эксперты

На Пасху ранние овощи подорожают минимум на 10-12%.

Такое мнение эксперта плодоовощного рынка Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Игоря СТРЕЛЮКА сообщили УНИАН в пресс-службе УКАБ.

Эксперт отмечает, что теплая погода дает возможность тепличным хозяйствам делать хорошие выборки продукции, в связи с этим цены на ранние овощи снижаются. За последние две недели оптовые цены на огурец снизились почти вдвое с 26-28 грн/кг до 15-17 грн/кг. Стабильной остается пока цена на томаты: около 29-30 грн/кг. В то же время можно наблюдать понижение цен на зелень (укроп, петрушка): за последние 7-8 дней ее стоимость с 50 грн/кг снизилась до 35-40 грн/кг. Наибольший диапазон цен имеет редис: от 4 грн за пучок до 10-12 грн за пучок.

Через несколько недель Пасхальные праздники, и в этот период потребление ранних овощей увеличивается до 60%. Зная об этой динамике роста спроса на раннюю продукцию, производители каждый год пользуются этим и повышают цены. «Этот сезон не будет исключением, и цены на томат, огурец, редис, зелень вырастут, по меньшей мере, на 10-12%, - отмечает Игорь СТРЕЛЮК. – А если погода будет прохладной, и выборка тепличной продукции будет меньшей, то цены могут подняться на 25-30% в сравнении с сегодняшней ценой».

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