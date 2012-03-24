В воскресенье в северных и центральных областях Украины пройдут дожди

25 марта в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Только днем в северных и центральных областях пройдут дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14°; в Закарпатье и юге Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 14-19°; в восточных областях ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве и столичной области ночью без осадков, днем ожидается дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура в области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла. В г. Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 11-13° тепла.