Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз белковых кормов из ЕС

Россельхознадзор с понедельника, 26 марта, приостанавливает ввоз в Россию белковых кормов для животных из стран Евросоюза, однако дефицита на российском рынке это не вызовет, считают эксперты.

Эта мера вводится, как поясняло ведомство, в связи с необходимостью гармонизации российского законодательства с международным. Кроме того, на принятие решения повлияли многократные выявления в поставляемых из стран ЕС белковых кормов животного происхождения ДНК жвачных, а также возможная опасность заноса возбудителей губчатой энцефалопатии (или так называемого "коровьего бешенства") на территорию России.

Запрет вводится в отношении переработанных белков животного происхождения, предназначенных для скармливания продуктивным животным, за исключением белковых кормов, полученных при переработке рыбы. Корма, отгруженные до 26 марта текущего года, будут поступать в обычном режиме. При этом ввоз продукции для производства кормов для непродуктивных животных осуществляется в прежнем режиме.

В начале прошлой недели в силу вступили ограничения на ввоз из Евросоюза в РФ живых свиней, крупного и мелкого рогатого скота, предназначенных на убой. Необходимость принятия этой меры была продиктована распространением в странах ЕС блютанга, а также заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг. Это вызвало критику со стороны Еврокомиссии, представители которой назвали запрет неоправданным и призвали к его немедленной отмене. В свою очередь эксперты отмечали, что российские производители смогут покрыть выпадающие объемы импорта.

Запрет на импорт из ЕС белковых кормов животного происхождения, то есть мясокостной муки, также не повлечет нехватки кормов и роста цен в РФ, заявили агентству "Прайм"отраслевые эксперты.

"Не вижу в этом трагедии. Если ветеринары останавливают ввоз, значит в этом есть необходимость, ведь нам не нужно, чтобы вместе с кормами к нам попал какой-нибудь новый вирус, новое заболевание. Осторожность никогда не помешает", - отмечает президент Союза комбикормщиков России Валерий Афанасьев, передает РИА "Новости".