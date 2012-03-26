Роспотребнадзор сегодня начнет проверку украинских сыров

Специалисты Роспотребнадзора сегодня, 26 марта, выедут в Киев с инспекцией производителей сыров.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает РИА "Новости".

По данным агентства, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подтвердил, что Роспотребнадзор официально проинформировал украинскую сторону, что специалисты ведомства 26 марта приедут с инспекцией.

Г.Онищенко не исключает, что при необходимости лично поедет в Украину для проверки производителей сыров, временно запрещенных для ввоза в Россию.

"Наши специалисты совершенно точно будут в Киеве в понедельник. Как только возникнет необходимость моего личного там пребывания, я там буду", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор с 19 марта должен был начать проверки трех из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеялась, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован. Однако 18 марта Г.Онищенко заявил, что возглавляемое им ведомство отложило проверку предприятий, так как украинская сторона не согласовала параметры проверки. При этом глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк заявил, что украинская сторона не препятствовала инспекции сырзаводов и готова в любой момент предоставить возможность российским специалистам проверить производство сыров.

15 марта И.Бисюк заявил телеканалу «1+1», что независимая зарубежная экспертиза не обнаружила пальмового масла в украинских сырах, которые первыми попали под запрет Роспотребнадзора в России.

Справка УНИАН. 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

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